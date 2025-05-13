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Мишина и Галлямов, Степанова и Букин были основными претендентами на нейтральный статус в парах и танцах, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов – запасными

Стало известно, кто претендовал от России на нейтральный статус в парах и танцах.

Сегодня ISU опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в Пекине в сентябре. 

В нем только представители одиночного катания – Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. Из этого следует, что на Играх не будет российских фигуристов из парного катания и танцев на льду. 

По информации РИА Новости, основными от России в парном катании были заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов; в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин. 

Запасными в парах были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский; в танцах на льду – Василиса Кагановская и Максим Некрасов. 

ISU сообщил, что не все заявленные претенденты на нейтральный статус прошли строгую проверку. Замены при этом разрешены только в случае травмы, поэтому в некоторых видах нейтральных атлетов не будет вообще. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoВасилиса Кагановская
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoАнастасия Мишина
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logoISU
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logoОлимпиада-2026
пары
танцы на льду
logoМаксим Некрасов
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