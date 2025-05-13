Мишина и Галлямов, Степанова и Букин были основными претендентами на нейтральный статус в парах и танцах, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов – запасными

Стало известно, кто претендовал от России на нейтральный статус в парах и танцах.

Сегодня ISU опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в Пекине в сентябре.

В нем только представители одиночного катания – Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. Из этого следует, что на Играх не будет российских фигуристов из парного катания и танцев на льду.

По информации РИА Новости, основными от России в парном катании были заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов ; в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Запасными в парах были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ; в танцах на льду – Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

ISU сообщил, что не все заявленные претенденты на нейтральный статус прошли строгую проверку. Замены при этом разрешены только в случае травмы, поэтому в некоторых видах нейтральных атлетов не будет вообще.