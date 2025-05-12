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Состав российских фигуристов и конькобежцев на Олимпиаду не будет первоочередным вопросом на заседании совета ISU

Вопрос состава российской команды на ОИ не будет приоритетным для совета ISU.

Об этом сообщил источник ТАСС. Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет 12 мая. 

Решение о допуске отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в сентябре в Пекине, принимает специальная рабочая группа. Однако его еще должен одобрить совет ISU.

«Вопрос состава для членов ISU на сегодняшнем заседании не является основным вопросом. Нет никаких гарантий, что он вообще будет поднят. В настоящее время основное на повестке – организационные моменты, конституция организации», – отметил источник. 

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила имена кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но не разглашала их.

Олимпийский отбор наших фигуристов: что за условия и как прорваться на Игры?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoсборная России
ФФККР
logoISU
олимпийская квалификация
отстранение и возвращение России
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