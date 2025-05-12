Сегодня пройдет совет ISU: по его итогам могут назвать состав российских фигуристов на Олимпиаду-2026

12 мая пройдет совет ISU: там могут назвать состав фигуристов на Олимпиаду-2026.

Решение по допуску отдельных российских спортсменов до олимпийской квалификации, которая состоится в сентябре в Пекине, принимает специальная рабочая группа. Однако его еще должен одобрить совет Международного союза конькобежцев (ISU ).

Когда ISU окончательно определится, он должен опубликовать списки фигуристов на своем официальном сайте. Предыдущий совет ISU проходил 9 мая в онлайн-режиме.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) отправила имена кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но не разглашала их.

По информации Спортса’’, завтра, 13 мая, также состоится исполком ФФККР.