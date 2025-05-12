Сегодня пройдет совет ISU: по его итогам могут назвать состав российских фигуристов на Олимпиаду-2026
12 мая пройдет совет ISU: там могут назвать состав фигуристов на Олимпиаду-2026.
Решение по допуску отдельных российских спортсменов до олимпийской квалификации, которая состоится в сентябре в Пекине, принимает специальная рабочая группа. Однако его еще должен одобрить совет Международного союза конькобежцев (ISU).
Когда ISU окончательно определится, он должен опубликовать списки фигуристов на своем официальном сайте. Предыдущий совет ISU проходил 9 мая в онлайн-режиме.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) отправила имена кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но не разглашала их.
По информации Спортса’’, завтра, 13 мая, также состоится исполком ФФККР.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости