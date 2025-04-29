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Туктамышева о World Team Trophy: «Отличный турнир, но соревнования команд я в нем не увидела. С Россией всегда было интересней»

Елизавета Туктамышева считает, что на командном ЧМ не было конкуренции сборных.

17-19 апреля в Токио проходил World Team Trophy. Фигуристы из США одержали победу (126 очков), второй стала Япония (110), третьей – Италия (86).

Туктамышева приезжала на соревнования в качестве комментатора.

«Это был отличный турнир, но именно соревнования команд я в нем не увидела. Да, были состязания в отдельных дисциплинах, но не между сборными. Не было интриги.

Когда я приехала в Японию, у меня был эмоциональный подъем – так здорово было окунуться в эту атмосферу. Поэтому вначале я даже не обратила внимания, что не хватает самой сути соревнований.

В этот раз США были настолько сильнее других, так легко захватили лидирующие позиции, что у них сразу не было соперников. Да и у Японии в борьбе за второе место – тоже. А к концу турнира вышло, что и Италия с запасом забрала бронзу. Не было соперничества, борьбы.

Даже когда мы приезжали в последний раз в 2021-м и победили с большим отрывом, то все равно была эта дуэль: Россия и Америка. И за этим было интересно следить. До этого мы часто были в призах и всегда разрывы были небольшими.

А в этом году спортсмены выходили на лед и понимали, какое место займет их команда. Например, Алиса Лью выступала и знала, что они точно первые. Как Аня Щербакова в 2021-м.

И вот этого мне не хватило – соревнований между странами. Да и России не хватило, что лукавить. С нашей командой всегда было интересней.

Возможно, организаторам следовало сделать акцент на культуру стран-участниц. У каждой команды были стенды, которые спортсмены разукрашивают. Думаю, можно было бы расширить это – устроить мини-фестиваль культуры, кухни. Тогда отсутствие интриги в соревновательной части не так бы бросалось в глаза», – написала чемпионка мира Туктамышева в своем блоге на Спортсе’’.

«Не могла ответить на английском, в панике забывала и русский». Приключения Туктамышевой на командном ЧМ

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
женское катание
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная США
logoАлиса Лью
logoАнна Щербакова
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