Туктамышева о World Team Trophy: «Отличный турнир, но соревнования команд я в нем не увидела. С Россией всегда было интересней»
17-19 апреля в Токио проходил World Team Trophy. Фигуристы из США одержали победу (126 очков), второй стала Япония (110), третьей – Италия (86).
Туктамышева приезжала на соревнования в качестве комментатора.
«Это был отличный турнир, но именно соревнования команд я в нем не увидела. Да, были состязания в отдельных дисциплинах, но не между сборными. Не было интриги.
Когда я приехала в Японию, у меня был эмоциональный подъем – так здорово было окунуться в эту атмосферу. Поэтому вначале я даже не обратила внимания, что не хватает самой сути соревнований.
В этот раз США были настолько сильнее других, так легко захватили лидирующие позиции, что у них сразу не было соперников. Да и у Японии в борьбе за второе место – тоже. А к концу турнира вышло, что и Италия с запасом забрала бронзу. Не было соперничества, борьбы.
Даже когда мы приезжали в последний раз в 2021-м и победили с большим отрывом, то все равно была эта дуэль: Россия и Америка. И за этим было интересно следить. До этого мы часто были в призах и всегда разрывы были небольшими.
А в этом году спортсмены выходили на лед и понимали, какое место займет их команда. Например, Алиса Лью выступала и знала, что они точно первые. Как Аня Щербакова в 2021-м.
И вот этого мне не хватило – соревнований между странами. Да и России не хватило, что лукавить. С нашей командой всегда было интересней.
Возможно, организаторам следовало сделать акцент на культуру стран-участниц. У каждой команды были стенды, которые спортсмены разукрашивают. Думаю, можно было бы расширить это – устроить мини-фестиваль культуры, кухни. Тогда отсутствие интриги в соревновательной части не так бы бросалось в глаза», – написала чемпионка мира Туктамышева в своем блоге на Спортсе’’.
«Не могла ответить на английском, в панике забывала и русский». Приключения Туктамышевой на командном ЧМ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий