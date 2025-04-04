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Энберт об олимпийском отборе: «Гуменник, Петросян, Степанова и Букин, Мишина и Галлямов – наши чемпионы, которые заслуживают представлять Россию»

Александр Энберт назвал фигуристов, которых отправил бы на олимпийский отбор.

– Российских фигуристов допустили до отборочного турнира на Олимпийские игры в нейтральном статусе, но кто именно поедет туда, остается тайной. Кто, на ваш взгляд, достоин быть основными и запасными участниками от России?

– В данном контексте я сторонник спортивного принципа. Мы уже провели чемпионат России, финал Гран-при, и именно те спортсмены, которые заняли высшие позиции, станут наиболее достойными кандидатами на поездку и завоевание квот на Олимпиаду. Поэтому не хотелось бы строить какие-либо предположения о том, кто из спортсменов перспективнее, кто моложе или старше. Мы все-таки ориентируемся на реалии спорта, где существуют четкие спортивные критерии, и судьи точно знают, по каким параметрам оценивают каждого спортсмена.

На данный момент для меня это Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Петр Гуменник и Аделия Петросян – это наши чемпионы, которые заслуживают представлять нашу страну на Олимпийских играх и отборочных турнирах. Вторые и третьи номера сборной также, согласно спортивному принципу, находятся в резерве, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.

Квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. В каждом виде фигурного катания сможет выступить один российский участник или дуэт.

В сезоне-2024/25 на чемпионате России в мужском одиночном катании победил Владислав Дикиджи. Финал Гран-при страны выиграл Гуменник.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Газета.ru»
Александр Энберт
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