  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глава федерации Новосибирской области: «Комментировать обвинения в адрес Медовикова не могу, для этого есть следственные органы. Если он виноват, рассмотрим этот вопрос»
53

Глава федерации Новосибирской области: «Комментировать обвинения в адрес Медовикова не могу, для этого есть следственные органы. Если он виноват, рассмотрим этот вопрос»

Тренер Медовиков остается в президиуме ФФК Новосибирской области.

Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, обвинила Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к ее дочери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области Александра Тарасова, решение по Медовикову будет принято только после результатов проверки следственных органов.

«Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт (домогательств) или нет.

После того, как это все случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он все еще член нашей федерации. Но для того, чтобы нам сделать какие-либо выводы, нам нужны документы. Если он виноват, значит, будем рассматривать этот вопрос в федерации.

Медовиков никаким образом не влияет на вопрос участия в соревнованиях. Ребенок переходит от тренера к тренеру в соответствии с положением. Конкретно 12-летняя фигуристка официально будет переведена к другому специалисту, на соревнования ее заявят, ограничений не наложат. Все будет урегулировано», – приводит слова Тарасова «Р-Спорт».

Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
происшествия
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мама фигуристки Антоновой о скандале с тренером Медовиковым: «Сихарулидзе откликнулся на обращение лично, сказал, что будет контролировать ситуацию»
522 минуты назад
«На слово не верю». Тарасова о заявлении матери 12-летней фигуристки, что тренер Медовиков домогался ее дочери
1029 минут назад
Глава Центра зимних видов спорта Новосибирска об обвинениях в адрес Медовикова: «Факты не подтверждаются. Есть родители, которые часто обижены на то или иное»
2357 минут назад
«Пожалела его, сказала следователю убирать из заявления сексуальные домогательства». Мать еще одной фигуристки жаловалась в СК на тренера Медовикова
73сегодня, 09:38
Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)
122сегодня, 07:37
Шанаева и Артющенко образовали танцевальный дуэт
12вчера, 20:53
Татьяна Тарасова: «Надеюсь, переход к Мишину пойдет Муравьевой на пользу. Желаю, чтобы Алексею Николаевичу было интересно с ней работать»
6вчера, 20:32
Плющенко – Муравьевой после ее перехода к Мишину: «Это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона»
156вчера, 17:15
Муравьева до сих пор числится среди спортсменов «Ангелов Плющенко» на сайте академии
15вчера, 16:47
Муравьева приступила к тренировкам в группе Мишина
45вчера, 15:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
87 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58
Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина – это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»
46 апреля, 18:36
Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»
186 апреля, 06:46
Трусова о беременности: «Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать»
144 апреля, 18:16
Стример Мэддисон про Загитову: «Сейчас она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Со мной даже домохозяйки не станут спорить»
244 апреля, 14:15YouTube
Энберт о «Ледниковом периоде»: «Валя Карнавал открылась с новой стороны, показав себя как драматическая актриса и героиня сложных историй»
34 апреля, 07:05
Гущина о турнире на Байкале: «Каталась с удовольствием. Когда поначалу был сильный ветер, мы немного поднапряглись, но потом погода наладилась»
3 апреля, 11:34