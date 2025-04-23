Глава федерации Новосибирской области: «Комментировать обвинения в адрес Медовикова не могу, для этого есть следственные органы. Если он виноват, рассмотрим этот вопрос»

Тренер Медовиков остается в президиуме ФФК Новосибирской области.

Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, обвинила Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к ее дочери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области Александра Тарасова, решение по Медовикову будет принято только после результатов проверки следственных органов.

«Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт (домогательств) или нет.

После того, как это все случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он все еще член нашей федерации. Но для того, чтобы нам сделать какие-либо выводы, нам нужны документы. Если он виноват, значит, будем рассматривать этот вопрос в федерации.

Медовиков никаким образом не влияет на вопрос участия в соревнованиях. Ребенок переходит от тренера к тренеру в соответствии с положением. Конкретно 12-летняя фигуристка официально будет переведена к другому специалисту, на соревнования ее заявят, ограничений не наложат. Все будет урегулировано», – приводит слова Тарасова «Р-Спорт».

Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)