Авербух поставит Муравьевой программу на следующий сезон

Илья Авербух будет постановщиком программы для Софьи Муравьевой.

Ранее стало известно о переходе фигуристки Муравьевой из академии Евгения Плющенко к тренеру Алексею Мишину.

«Алексей Николаевич обратился с предложением о постановке программы для Софьи Муравьевой на следующий сезон», – рассказал хореограф Авербух.