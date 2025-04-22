Авербух поставит Муравьевой программу на следующий сезон
Илья Авербух будет постановщиком программы для Софьи Муравьевой.
Ранее стало известно о переходе фигуристки Муравьевой из академии Евгения Плющенко к тренеру Алексею Мишину.
«Алексей Николаевич обратился с предложением о постановке программы для Софьи Муравьевой на следующий сезон», – рассказал хореограф Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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