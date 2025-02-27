Елизавета Худайбердиева: «Я надеюсь, что Нарижный восстановится, и это будет наша запасная пара. Я считаю, что у них у единственных есть шанс»

Худайбердиева считает, что запасными на Игры должны быть Хавронина и Нарижный.

Ранее Девид Нарижный перенес операцию на колене.

«Я очень надеюсь, что восстановится Девид, и это будет наша запасная пара. Я считаю, что у них у единственных есть шанс… Ну, Сашу (Степанову) с Ваней (Букиным) мы не берем.

Если это запас, то это единственная пара, которая со своим западным стилем будет нравиться ISU, мне кажется, судьям международным. То есть мы (Худайбердиева – Базин), Василиса (Кагановская) с Максом (Некрасовым), Лиза (Пасечник) с Дариком (Чиризано) – для меня это более русское катание. Не знаю, чем это объяснить. А Ира с Девидом – они немного другие.

Если они будут развиваться, если они не будут ссориться с тренерами, если у них также будет локомотивом двигаться их работа, я думаю, что это огромный потенциал, и вот именно они могут, мне кажется, бороться все следующие годы, четырехлетку или больше, сколько ребята захотят кататься», – сказала Елизавета Худайбердиева.