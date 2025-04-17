Загитова о шоу в Японии: «Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь»

Алина Загитова назвала большой честью участие в ледовом шоу в Японии.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступит на шоу Fantasy on Ice, которое пройдет 31 мая и 1 июня в Токио.

«Последний раз я была там во время коронавируса в 2021 году. В то время, когда страшно было даже выходить из дома, мы полетели по приглашению японской стороны на съемки фильма «Пальма». Это фильм русско-японского производства, сюжетом похожий на «Хатико», в нем я сыграла небольшую роль и выступила на льду со своей собакой Масару.

Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь – выступать на Fantasy on Ice. Я уже выступала на этом шоу и знаю, насколько это крутые ребята и как у них все прекрасно организовано.

Не могу пока об этом рассказывать [о программе для шоу], но это будет специально подготовленная программа для японских зрителей», – сказала Загитова .

Также фигуристка ответила на вопрос, планирует ли она показывать свой рок-мюзикл «Ассоль» в Японии после премьеры в России.

«Конечно, хотелось бы. Для меня как для продюсера проекта это было бы настоящим событием. Если будет спрос у японских зрителей – с удовольствием привезу «Ассоль» в Японию», – отметила Загитова.

Ожидается, что на Fantasy on Ice в Токио также выступит олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

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