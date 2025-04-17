Загитова о шоу в Японии: «Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступит на шоу Fantasy on Ice, которое пройдет 31 мая и 1 июня в Токио.
«Последний раз я была там во время коронавируса в 2021 году. В то время, когда страшно было даже выходить из дома, мы полетели по приглашению японской стороны на съемки фильма «Пальма». Это фильм русско-японского производства, сюжетом похожий на «Хатико», в нем я сыграла небольшую роль и выступила на льду со своей собакой Масару.
Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь – выступать на Fantasy on Ice. Я уже выступала на этом шоу и знаю, насколько это крутые ребята и как у них все прекрасно организовано.
Не могу пока об этом рассказывать [о программе для шоу], но это будет специально подготовленная программа для японских зрителей», – сказала Загитова.
Также фигуристка ответила на вопрос, планирует ли она показывать свой рок-мюзикл «Ассоль» в Японии после премьеры в России.
«Конечно, хотелось бы. Для меня как для продюсера проекта это было бы настоящим событием. Если будет спрос у японских зрителей – с удовольствием привезу «Ассоль» в Японию», – отметила Загитова.
Ожидается, что на Fantasy on Ice в Токио также выступит олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий