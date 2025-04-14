  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Министр спорта Татарстана: «Не устал отвечать на вопросы про школу Загитовой. В ближайшее время финализируем все решения и объявим о результатах»
18

Министр спорта Татарстана: «Не устал отвечать на вопросы про школу Загитовой. В ближайшее время финализируем все решения и объявим о результатах»

Леонов заявил, что не устал отвечать на вопросы о школе Загитовой.

Владимир Леонов – министр спорта Татарстана. Летом 2023 года было объявлено, что в Казани построят школу имени олимпийской чемпионки. 

— Не устали отвечать на вопросы про школу Загитовой?

— Нет, не устал, процесс идет. Я думаю, что в ближайшее время мы финализируем все эти решения и обязательно объявим о результатах, чтобы не уходить в какую-то дискуссию, – сказал Леонов. 

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Школа Загитовой
logoсборная России
Владимир Леонов
женское катание
logoАлина Загитова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Минспорт Татарстана о школе Загитовой: «Проект объекта почти готов»
846 апреля, 11:30
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости проекта, говорить о спонсоре рано»
10611 марта, 10:29
Татьяна Тарасова: «Посмотрим, как будет работать школа Загитовой, ее еще нет. Думаю, у Алины все получится»
2328 февраля, 11:42
Главные новости
Загитова поздравила Навку с днем рождения: «На своем опыте понимаю, насколько тяжело делать масштабные шоу, быть в роли генерального продюсера, абсолютно все контролировать»
1743 минуты назад
В России выросло число занимающихся фигурным катанием – до 272 тысяч человек
15сегодня, 07:38
Расписание World Team Trophy-2025 в Токио
14сегодня, 07:02
«Чтобы взлететь, надо нагнуться. И не один раз». Галлямов показал, как делает упражнения после травмы
8вчера, 17:45Видео
Татьяна Тарасова: «Шоу Навки – потрясающее, все сделано по высшему разряду. Получаю огромное удовольствие, а я видела миллион шоу»
16вчера, 15:45
Навка и Песков вместе станцевали на коньках во время ледового шоу, посвященного юбилею фигуристки
56вчера, 15:35Видео
Щербакова исполнила двойной аксель на шоу Плющенко в Барнауле
146вчера, 13:28Видео
Бетина Попова: «По спортивному принципу на квалификационный турнир в Пекине должен ехать Дикиджи»
102вчера, 13:18
«Подчеркну ее неутомимость и желание творить, быть в центре внимания». Авербух поздравил Навку с юбилеем
5вчера, 13:06
Коломенская и Фролов перешли в группу Крыловой. В феврале они объявляли о распаде дуэта
58вчера, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
77 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
127 апреля, 15:58
Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина – это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»
46 апреля, 18:36
Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»
176 апреля, 06:46
Трусова о беременности: «Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать»
144 апреля, 18:16
Стример Мэддисон про Загитову: «Сейчас она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Со мной даже домохозяйки не станут спорить»
244 апреля, 14:15YouTube
Энберт о «Ледниковом периоде»: «Валя Карнавал открылась с новой стороны, показав себя как драматическая актриса и героиня сложных историй»
34 апреля, 07:05
Гущина о турнире на Байкале: «Каталась с удовольствием. Когда поначалу был сильный ветер, мы немного поднапряглись, но потом погода наладилась»
3 апреля, 11:34
София Качушкина: «Предложения о возвращении поступали. Кто знает, что принесет будущее»
32 апреля, 08:15