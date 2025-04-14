Министр спорта Татарстана: «Не устал отвечать на вопросы про школу Загитовой. В ближайшее время финализируем все решения и объявим о результатах»
Леонов заявил, что не устал отвечать на вопросы о школе Загитовой.
Владимир Леонов – министр спорта Татарстана. Летом 2023 года было объявлено, что в Казани построят школу имени олимпийской чемпионки.
— Не устали отвечать на вопросы про школу Загитовой?
— Нет, не устал, процесс идет. Я думаю, что в ближайшее время мы финализируем все эти решения и обязательно объявим о результатах, чтобы не уходить в какую-то дискуссию, – сказал Леонов.
«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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