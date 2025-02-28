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Татьяна Тарасова: «Посмотрим, как будет работать школа Загитовой, ее еще нет. Думаю, у Алины все получится»

Татьяна Тарасова высказалась о будущей школе фигурного катания Алины Загитовой.

Школу олимпийской чемпионки планируют построить в Казани.

«Думаю, там будут работать тренеры, которых пригласят и которые согласятся поехать в Казань. Они там будут работать постоянно, мне кажется. И также будут привозить известных тренеров, приглашать на консультации для работы на неделю, кто как сможет совместить со своей основной работой.

Посмотрим, как школа будет работать. Ее еще нет. Школа появляется тогда, когда есть ученики, когда есть результаты. А сейчас есть только предположение. Думаю, у Алины все получится», – отметила заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
женское катание
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logoТатьяна Тарасова
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