Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости проекта, говорить о спонсоре рано»
«Алина регулярно приезжает в Казань, и мы с ней почти каждую неделю общаемся по рабочим вопросам. Приближаемся к завершению проектирования объекта и находимся на финальной стадии.
Сейчас мы определяем стоимость объекта, а также обсудили некоторые детали общего дизайна и материалов.
Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано.
Алине проект нравится, и мы определяемся с названием.
Алина начала общение с тренерами — это ее зона ответственности. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, так как финальных договоренностей пока нет, но процесс идет», – сказал Владимир Леонов.
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