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Роднина о Малинине: «Ну и чего такого, что ему 20 лет? У нас девочки поднимались на первые места и в 15. То, что в общественном сознании он над всеми, тут надо отдать должное американской пропаганде»

Ирина Роднина объяснила «феномен» Ильи Малинина в фигурном катании.

20-летний американец Малинин ранее одержал победу на чемпионате мира в Бостоне. Также он получил премию ISU Skating Awards в номинации «Фигурист года».

«Всегда боюсь говорить о том, что какой-то спортсмен на долгие годы взобрался на вершину. Все-таки атлеты испытывают такие нагрузки – и физические, и психологические, – что говорить о сроках было бы смело. Ну и чего такого, что ему всего 20 лет? У нас девочки поднимались на первые места и в 15. Чем раньше начинаешь, тем большего добьешься.

В чем феномен Малинина? На данный момент у него одно преимущество над остальными – четверной аксель. А то, что в общественном сознании он как бы над всеми остальными, тут надо отдать должное американской пропаганде», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.

На ЧМ, который проходил без участия россиян, медальный зачет выиграла сборная США.

«Вот то, что американцы впервые три золотые медали взяли на ЧМ, – это да, о таком нужно говорить. С другой стороны, не было всех сильнейших спортсменов. Думаю, если бы наши девочки выступали, американцам было бы непросто рассчитывать на медали в женском одиночном катании. Хотя заранее можно планировать все что угодно – надо еще откатать программу. А мы обычно уже до старта спешим раздать всем призы и достижения», – сказала Роднина.

Малинин – двукратный чемпион мира! Он изменил фигурку в 20 лет

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoИлья Малинин
мужское катание
женское катание
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