Лев Лазарев: «Мне было интересно узнать у Трусовой, как у нее проходил переход от 4 четверных к 5. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые»
15-летний фигурист Лазарев на прошлой неделе выиграл первенство России среди юниоров.
– Есть ли идеи, как еще можно усложнить программу?
– Пока не знаю. Тройной аксель в произвольную программу мы пока не вставляем. Может, в будущем добавлю еще один квад. Но пока ближайшая цель – хорошо исполнить пять четверных.
Иногда один прыжок идет легко, а потом возникают трудности. И наоборот. Например, четверной сальхов я выучил относительно недавно, а прыгается он мне сейчас легче других.
– Из-за роста?
– Не сказал бы. Конечно, я расту, как и все люди. За этот сезон я немного вырос – сейчас 156 см, было 154. Но не могу сказать, что из-за этого меняются ощущения от прыжков. Если у меня что-то не получается, списывать это на рост – не очень хорошая идея в моем случае.
Если я вырасту еще, я смогу привыкнуть ко всем изменениям и прыгать дальше. У Николая Мемолы рост под два метра, а он прыгает четверные лутцы! Да еще как красиво это выглядит!
– Саша Трусова в своем влоге попросила тебя научить ее тройному акселю. Поможешь?
– Мне кажется, это лучше сделает кто-нибудь другой. Илья Малинин или Влад Дикиджи, например. Мне четверные даются легче, чем триксель. Но я все равно могу его напрыгать, понять, что и как нужно делать, поэтому и подготовил его в хорошем состоянии.
– Понравилось обращаться с Сашей во влоге?
– Очень понравилось! Здорово с ней общаться. Мне интересно было узнать, как у нее проходил переход от четырех четверных к пяти. Вроде добавился только один сложный прыжок, а становится тяжелее – и головой, и физически. Было интересно, это только у меня так или нет. Она ответила, что у нее тоже такое было. Немного обсудили эту тему. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые, – сказал Лазарев.
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