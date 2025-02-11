  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лев Лазарев: «Мне было интересно узнать у Трусовой, как у нее проходил переход от 4 четверных к 5. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые»
1

Лев Лазарев: «Мне было интересно узнать у Трусовой, как у нее проходил переход от 4 четверных к 5. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые»

Лев Лазарев рассказал, что советовался с Александрой Трусовой насчет четверных.

15-летний фигурист Лазарев на прошлой неделе выиграл первенство России среди юниоров.

– Есть ли идеи, как еще можно усложнить программу?

– Пока не знаю. Тройной аксель в произвольную программу мы пока не вставляем. Может, в будущем добавлю еще один квад. Но пока ближайшая цель – хорошо исполнить пять четверных.

Иногда один прыжок идет легко, а потом возникают трудности. И наоборот. Например, четверной сальхов я выучил относительно недавно, а прыгается он мне сейчас легче других.

– Из-за роста?

– Не сказал бы. Конечно, я расту, как и все люди. За этот сезон я немного вырос – сейчас 156 см, было 154. Но не могу сказать, что из-за этого меняются ощущения от прыжков. Если у меня что-то не получается, списывать это на рост – не очень хорошая идея в моем случае.

Если я вырасту еще, я смогу привыкнуть ко всем изменениям и прыгать дальше. У Николая Мемолы рост под два метра, а он прыгает четверные лутцы! Да еще как красиво это выглядит!

– Саша Трусова в своем влоге попросила тебя научить ее тройному акселю. Поможешь?

– Мне кажется, это лучше сделает кто-нибудь другой. Илья Малинин или Влад Дикиджи, например. Мне четверные даются легче, чем триксель. Но я все равно могу его напрыгать, понять, что и как нужно делать, поэтому и подготовил его в хорошем состоянии.

– Понравилось обращаться с Сашей во влоге?

– Очень понравилось! Здорово с ней общаться. Мне интересно было узнать, как у нее проходил переход от четырех четверных к пяти. Вроде добавился только один сложный прыжок, а становится тяжелее – и головой, и физически. Было интересно, это только у меня так или нет. Она ответила, что у нее тоже такое было. Немного обсудили эту тему. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые, – сказал Лазарев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
мужское катание
Лев Лазарев
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Николай Мемола
logoсборная США
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoВладислав Дикиджи
logoИлья Малинин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Помимо всех ультра‑си, Костылева обладает необыкновенной харизмой, хореографичностью и сбалансированным катанием»
1949 февраля, 15:33
«Арсений выиграл второе место, а я проиграла первое». Двоеглазова – Трусовой во влоге для Первого канала
528 февраля, 17:53Видео
«Аплодисменты нам! Я готовилась всю жизнь». Трусова записала влог о коротких программах юниоров на первенстве России
1097 февраля, 08:40Видео
Рекомендуем
Главные новости
Лазарев о четверном акселе: «Конечно, попробую, но не сейчас. Когда-нибудь»
17 минут назад
Азиатские игры-2025. Гейниш и Чигирев, Гамес и Коровин, Нагаока и Моригути выйдут на лед с короткими программами
1742 минуты назадLive
Российские фигуристы еще не подписывали документы для заявок на участие в квалификации к Олимпиаде. Это ожидается после финала Гран‑при («Матч ТВ»)
246 минут назад
Сергей Давыдов: «У нас нет такого, что Лазарева забивают тренировками, всегда я где-то его и приостановить могу»
3сегодня, 06:28
Давыдов о допуске российских фигуристов: «Веры товарищам, которые все это делают, нет никакой. Завтра скажут не допускаем, послезавтра – опять допускаем»
6сегодня, 06:25
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
27сегодня, 06:09
Азиатские игры-2025. Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Жиренбаев покажут короткие программы
9сегодня, 06:09
Команда Тутберидзе показала тренировку старшей группы
82вчера, 19:54Видео
Навка об однополых парах в фигурном катании: «Если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?»
47вчера, 16:04
Валерия Лукашова: «Помню, как вернулась с соревнований, где девочки впервые на моих глазах прыгали четверные. Со следующего дня начала заходить в сальхов и тулуп»
11вчера, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
14 минут назад
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
сегодня, 07:10
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Рекомендуем