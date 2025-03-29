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⚡Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Лью победила, Сакамото – 2-я, Чиба – 3-я

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла чемпионат мира-2025.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Женщины

Итоговое положение

1. Алиса Лью (США) – 222,97

2. Каори Сакамото (Япония) – 217,98

3. Моне Чиба (Япония) – 215,24

4. Изабо Левито (США) – 209,84

5. Эмбер Гленн (США) – 205,65

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 204,58

7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 199,43

8. Нина Петрыкина (Эстония) – 196,67

9. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,36

10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 194,16

11. Маделин Скизас (Канада) – 190,79

12. Кимми Репонд (Швейцария) – 183,33

13. Лара Наки Гутманн (Италия) – 181,97

14. Софья Самоделкина (Казахстан) – 181,36

15. Лорин Шильд (Франция) – 177,90

16. Мария Сенюк (Израиль) – 167,10

17. Ольга Микутина (Австрия) – 165,82

18. Линнеа Цедер (Финляндия) – 165,50

19. Юлия Саутер (Румыния) – 162,61

20. Екатерина Куракова (Польша) – 162,49

21. Александра Фейгин (Болгария) – 158,55

22. Кристен Спурс (Великобритания) – 153,75

23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 146,90

24. Меда Вариакюйте (Литва) – 139,81

Произвольная программа

1. Алиса Лью (США) – 148,39

2. Каори Сакамото (Япония) – 146,95

3. Моне Чиба (Япония) – 141,80

4. Эмбер Гленн (США) – 138,00

5. Изабо Левито (США) – 136,51

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 132,48

7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 131,69

8. Нина Петрыкина (Эстония) – 131,09

9. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 128,49

10. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 126,57

11. Маделин Скизас (Канада) – 121,61

12. Лара Наки Гутманн (Италия) – 120,25

13. Софья Самоделкина (Казахстан) – 117,78

14. Лорин Шильд (Франция) – 117,31

15. Кимми Репонд (Швейцария) – 115,91

16. Мария Сенюк (Израиль) – 110,14

17. Линнеа Цедер (Финляндия) – 108,71

18. Екатерина Куракова (Польша) – 106,97

19. Ольга Микутина (Австрия) – 106,19

20. Юлия Саутер (Румыния) – 102,73

21. Александра Фейгин (Болгария) – 101,33

22. Кристен Спурс (Великобритания) – 98,65

23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 93,22

24. Меда Вариакюйте (Литва) – 88,83

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Опубликовала: Мария Селенкова
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