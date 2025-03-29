⚡Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Лью победила, Сакамото – 2-я, Чиба – 3-я
Чемпионат мира по фигурному катанию-2025
Бостон, США
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) – 222,97
2. Каори Сакамото (Япония) – 217,98
3. Моне Чиба (Япония) – 215,24
4. Изабо Левито (США) – 209,84
5. Эмбер Гленн (США) – 205,65
6. Вакаба Хигучи (Япония) – 204,58
7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 199,43
8. Нина Петрыкина (Эстония) – 196,67
9. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,36
10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 194,16
11. Маделин Скизас (Канада) – 190,79
12. Кимми Репонд (Швейцария) – 183,33
13. Лара Наки Гутманн (Италия) – 181,97
14. Софья Самоделкина (Казахстан) – 181,36
15. Лорин Шильд (Франция) – 177,90
16. Мария Сенюк (Израиль) – 167,10
17. Ольга Микутина (Австрия) – 165,82
18. Линнеа Цедер (Финляндия) – 165,50
19. Юлия Саутер (Румыния) – 162,61
20. Екатерина Куракова (Польша) – 162,49
21. Александра Фейгин (Болгария) – 158,55
22. Кристен Спурс (Великобритания) – 153,75
23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 146,90
24. Меда Вариакюйте (Литва) – 139,81
Произвольная программа
1. Алиса Лью (США) – 148,39
2. Каори Сакамото (Япония) – 146,95
3. Моне Чиба (Япония) – 141,80
4. Эмбер Гленн (США) – 138,00
5. Изабо Левито (США) – 136,51
6. Вакаба Хигучи (Япония) – 132,48
7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 131,69
8. Нина Петрыкина (Эстония) – 131,09
9. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 128,49
10. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 126,57
11. Маделин Скизас (Канада) – 121,61
12. Лара Наки Гутманн (Италия) – 120,25
13. Софья Самоделкина (Казахстан) – 117,78
14. Лорин Шильд (Франция) – 117,31
15. Кимми Репонд (Швейцария) – 115,91
16. Мария Сенюк (Израиль) – 110,14
17. Линнеа Цедер (Финляндия) – 108,71
18. Екатерина Куракова (Польша) – 106,97
19. Ольга Микутина (Австрия) – 106,19
20. Юлия Саутер (Румыния) – 102,73
21. Александра Фейгин (Болгария) – 101,33
22. Кристен Спурс (Великобритания) – 98,65
23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 93,22
24. Меда Вариакюйте (Литва) – 88,83
Выиграйте толстовку из коллекции Туктамышевой и открытку с ее автографом!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий