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Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин представят ритм-танцы

Дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс покажет ритм-танец на ЧМ-2025 в Бостоне.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:20 по московскому времени (28 марта), прямая трансляцияOkko

Положение после шестой разминки

1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 77,21

2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,49

3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 73,98

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 73,35

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,29

6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,22

7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,62

8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 72,04

9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,98

10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 69,84

11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,95

12. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 67,69

13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 66,57

14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 65,09

15. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 64,98

16. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 63,64

17. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 62,32

18. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 58,68

19. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 57,75

20. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 57,07

Седьмая разминка

27. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

28. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

29. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

30. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

31. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Восьмая разминка

32. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

34. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

35. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

36. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

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Опубликовала: Мария Селенкова
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