Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин представят ритм-танцы
Чемпионат мира по фигурному катанию-2025
Бостон, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18:20 по московскому времени (28 марта), прямая трансляция – Okko
Положение после шестой разминки
1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 77,21
2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,49
3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 73,98
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 73,35
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,29
6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,22
7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,62
8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 72,04
9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,98
10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 69,84
11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,95
12. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 67,69
13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 66,57
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 65,09
15. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 64,98
16. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 63,64
17. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 62,32
18. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 58,68
19. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 57,75
20. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 57,07
Седьмая разминка
27. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
28. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
29. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
30. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
31. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Восьмая разминка
32. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
34. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
35. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
36. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
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