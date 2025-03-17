Тарасова о Кубке Первого канала: «Порадовали все, соревнования прекрасные. Если так будут кататься, нас еще лет десять не выпустят»
«Смотрела Кубок Первого канала. Порадовали все, соревнования прекрасные. Ребята выступают в команде – это очень важно, никто не хотел подводить. Все очень переживали, если подводили и падали.
В основном катались замечательно, видно, что очень нравится спортсменам турнир. Девочки просто замечательные. Видно, над чем тренеры работают и чему учат, как используют способности и талант каждого. Это непросто выучить даже один четверной прыжок, они уже в каскадах делают.
Наша маленькая звезда Лена [Костылева] упала, но сделала вообще все и больше всех, проиграла 0,33 балла. Лена прыгает тройной аксель – тройной тулуп лучше, чем прыгают мужчины, на большой высоте и скорости. Если так будут кататься, нас еще лет 10 не выпустят, как посмотрят соревнования наши.
Прекрасная организация, столько людей, любящих фигурное катание, которые сидят в зале, зал заполнен до отказа, не было ни одного свободного места. Лозунг «наши лучше всех» сюда подходит», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
10 мыслей о Кубке Первого канала: расчетливость Щербаковой и спрятанные протоколы
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