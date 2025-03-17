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Тарасова о Кубке Первого канала: «Порадовали все, соревнования прекрасные. Если так будут кататься, нас еще лет десять не выпустят»

Тарасова заявила, что на Кубке Первого канала ее порадовали все фигуристы.

«Смотрела Кубок Первого канала. Порадовали все, соревнования прекрасные. Ребята выступают в команде – это очень важно, никто не хотел подводить. Все очень переживали, если подводили и падали.

В основном катались замечательно, видно, что очень нравится спортсменам турнир. Девочки просто замечательные. Видно, над чем тренеры работают и чему учат, как используют способности и талант каждого. Это непросто выучить даже один четверной прыжок, они уже в каскадах делают.

Наша маленькая звезда Лена [Костылева] упала, но сделала вообще все и больше всех, проиграла 0,33 балла. Лена прыгает тройной аксель – тройной тулуп лучше, чем прыгают мужчины, на большой высоте и скорости. Если так будут кататься, нас еще лет 10 не выпустят, как посмотрят соревнования наши.

Прекрасная организация, столько людей, любящих фигурное катание, которые сидят в зале, зал заполнен до отказа, не было ни одного свободного места. Лозунг «наши лучше всех» сюда подходит», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

10 мыслей о Кубке Первого канала: расчетливость Щербаковой и спрятанные протоколы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
Елена Костылева
женское катание
ТАСС
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