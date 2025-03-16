Татьяна Тарасова: «Возможно, Загитова займется чем-то иным, тем, что ей сейчас интересно. Каждый сам строит свою жизнь и решает, где ему работать»
Тарасова оценила решение Загитовой завершить участие в Кубках Первого канала.
16 марта команда Алины Загитовой заняла второе место на турнире в Челябинске. Позже фигуристка заявила, что это участие в Кубке Первого канала может стать для нее последним.
«Каждый человек сам строит свою жизнь и решает, где ему работать, что ему делать сегодня, а что – через несколько лет. Возможно, она займется чем-то иным, тем, что ей сейчас интересно. Кубок Первого канала – очень интересный и нужный турнир, и неважно, кто его будет вести. Главное, что он есть», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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