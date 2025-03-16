Костылева сделала пять ультра-си в произвольной программе на Кубке Первого канала и успела закончить прокат вовремя
Елена Костылева сделала пять ультра-си в произвольной на Кубке Первого канала.
Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, четверной тулуп (выезд в тройки), тройной флип.
Во второй половине программы – секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов. На финальном тройном лутце фигуристка упала.
Выступление Костылева закончила вовремя, не допустив переката по музыке.
За прокат Костылева получила 160,33 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости