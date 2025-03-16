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Костылева сделала пять ультра-си в произвольной программе на Кубке Первого канала и успела закончить прокат вовремя

Елена Костылева сделала пять ультра-си в произвольной на Кубке Первого канала.

Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, четверной тулуп (выезд в тройки), тройной флип. 

Во второй половине программы – секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов. На финальном тройном лутце фигуристка упала.

Выступление Костылева закончила вовремя, не допустив переката по музыке. 

За прокат Костылева получила 160,33 балла. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Елена Костылева
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