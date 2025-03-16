Садкова чисто откатала произвольную программу на Кубке Первого канала с двумя четверными тулупами
Дарья Садкова прыгнула два четверных тулупа на Кубке Первого канала.
В произвольной программе фигуристка сделала каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов.
Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной флип.
За прокат Садкова получила 157,21 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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