Садкова чисто откатала произвольную программу на Кубке Первого канала с двумя четверными тулупами

Дарья Садкова прыгнула два четверных тулупа на Кубке Первого канала.

В произвольной программе фигуристка сделала каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов.

Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной флип.

За прокат Садкова получила 157,21 балла.