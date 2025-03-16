Двоеглазова сделала три четверных в произвольной программе на Кубке Первого канала
Алиса Двоеглазова сделала три четверных на Кубке Первого канала.
В произвольной программе она чисто исполнила четверной лутц, допустила степ-аут на четверном тулупе, после чего успешно справилась с каскадом четверной тулуп – двойной тулуп.
Далее были исполнены тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп и секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель.
За выступление Двоеглазова получила 160,66 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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