Команду Трусовой лишили победы в эстафете на Кубке Первого канала после жалобы Загитовой

Команду Трусовой лишили победы в эстафете на Кубке Первого канала.

Турнир проходит в Челябинске. По итогам трех видов командной эстафеты (преодоление препятствий, сольные прыжки, шаги) команда Анны Щербаковой набрала 7 баллов, команда Александры Трусовой – 6, команда Алины Загитовой – 5.

Изначально баллы за эстафету посчитали неправильно и присвоили победу команде Трусовой, но Алина Загитова обратилась к судьям, и баллы пересчитали.