Команду Трусовой лишили победы в эстафете на Кубке Первого канала после жалобы Загитовой
Команду Трусовой лишили победы в эстафете на Кубке Первого канала.
Турнир проходит в Челябинске. По итогам трех видов командной эстафеты (преодоление препятствий, сольные прыжки, шаги) команда Анны Щербаковой набрала 7 баллов, команда Александры Трусовой – 6, команда Алины Загитовой – 5.
Изначально баллы за эстафету посчитали неправильно и присвоили победу команде Трусовой, но Алина Загитова обратилась к судьям, и баллы пересчитали.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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