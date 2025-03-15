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Александра Трусова: «Макар узнал, что у него сломан конек, за неделю до Кубка Первого канала. У него эта проблема абсолютно всегда»

Трусова рассказала о проблемах с коньками Игнатова на Кубке Первого канала.

Команда Александры Трусовой идет на третьем месте после первого дня турнира.

«Макар узнал, что у него сломан конек, за неделю до Кубка Первого канала. У него эта проблема абсолютно всегда, на «Эдее» катается две недели, и ломается конек. Сейчас он перешел на «Ауру», катался целых три месяца, для него стало неожиданностью, что конек сломался так не вовремя.

К сожалению, сложно достать эту модель, тем более размера, который носит Макар. Так бы он поменял коньки до Кубка Первого канала, но, к сожалению, их не было в России.

Он прыгает, и прыгает хорошо, просто это мешает в тот момент, когда выступаешь. Мне кажется, любой спортсмен согласится – когда что-то с реквизитом, ты на соревнованиях больше волнуешься. Прыгать на таком коньке можно», – сказала Трусова (Игнатова).

«Первое место или никакое? Здесь я не выступаю, все зависит только от ребят. У меня всегда было так – катаюсь за себя, и мне так проще.

Здесь на командном турнире не зацикливаюсь вообще, потому что от меня ничего не зависит. Стараюсь помочь ребятам создать хорошее настроение и все, место для меня вообще неважно», – добавила фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
мужское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoМакар Игнатов
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