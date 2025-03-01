Костылева прыгнула три квада и два тройных акселя в произвольной программе в финале Гран-при, Двоеглазова сделала три четверных, но упала с тройного сальхова

Девушки показали произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров.

Елена Костылева прыгнула два тройных акселя – сольно и в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов.

Алиса Двоеглазова исполнила четверной лутц, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, сольный четверной тулуп. В конце программы фигуристка упала с тройного сальхова в каскаде.

Маргарита Базылюк упала с тройного акселя, затем прыгнула четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель.

Елизавета Андреева сделала четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и двойного тулупа, четверной сальхов.

Лидия Плескачева исполнила тройной аксель и четверной сальхов, Любовь Рубцова – тройной аксель.

Елизавета Лабутина прыгнула тройной аксель со степ-аутом, Анна Ляшенко упала с четверного риттбергера, Милана Лебедева – с четверного сальхова, Алена Принева – с четверных лутца и тулупа.