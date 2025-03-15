Кубок Первого канала по фигурному катанию. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано представят произвольные танцы на КПК.

Кубок Первого канала по фигурному катанию Челябинск Танцы на льду Произвольный танец Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала. Участники Василиса Кагановская – Максим Некрасов (команда Щербаковой) Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано (команда Трусовой) Екатерина Миронова – Евгений Устенко (команда Загитовой) ПРИМЕЧАНИЕ : точное время начала и порядок старта спортсменов станут известны позднее.