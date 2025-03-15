Кубок Первого канала по фигурному катанию. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано представят произвольные танцы на КПК.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Челябинск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Василиса Кагановская – Максим Некрасов (команда Щербаковой)
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано (команда Трусовой)
Екатерина Миронова – Евгений Устенко (команда Загитовой)
ПРИМЕЧАНИЕ: точное время начала и порядок старта спортсменов станут известны позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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