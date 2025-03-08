Щербакова и Трусова выступят в шоу Плющенко «Спящая красавица» в ноябре
Анна Щербакова и Александра Трусова выступят в ледовом шоу Плющенко.
Шоу «Спящая красавица» пройдет в ноябре. Помимо Щербаковой и Трусовой, в нем примут участие Евгений Плющенко, Макар Игнатов, Елена Костылева, Александр Плющенко.
«В мой день рождения 2-3 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга вас ожидает бомбический состав нашей уникальной «Спящей Красавицы».
Все чемпионки и чемпионы на одном льду! Мы вас ждем в родном и любимом Санкт-Петербурге на нашей волшебной сказке в мой день рождения!» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
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