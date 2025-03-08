Щербакова и Трусова выступят в шоу Плющенко «Спящая красавица» в ноябре

Анна Щербакова и Александра Трусова выступят в ледовом шоу Плющенко.

Шоу «Спящая красавица» пройдет в ноябре. Помимо Щербаковой и Трусовой , в нем примут участие Евгений Плющенко , Макар Игнатов , Елена Костылева , Александр Плющенко .

«В мой день рождения 2-3 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга вас ожидает бомбический состав нашей уникальной «Спящей Красавицы».

Все чемпионки и чемпионы на одном льду! Мы вас ждем в родном и любимом Санкт-Петербурге на нашей волшебной сказке в мой день рождения!» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.