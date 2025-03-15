Загитова о своей команде на Кубке Первого канала: «У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Меньше думать, больше делать»
Алина Загитова рассказала о тактике своей команды на Кубке Первого канала.
Команда Загитовой идет второй после первого дня турнира.
«Первый день получился ярким и насыщенным. Вся команда показала сплоченность, хорошие результаты.
Как выбирали, кто что будет катать? У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Я уже говорила о ней во влогах Первого канала – меньше думать, больше делать. Мне кажется, тактика работает более-менее успешно.
Посовещались после жеребьевки с командой и быстро пришли к консенсусу», – сказала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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