  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елизавета Туктамышева: «Чувство ответственности есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим справиться, а есть те, кому тяжелее»
2

Елизавета Туктамышева: «Чувство ответственности есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим справиться, а есть те, кому тяжелее»

Туктамышева высказалась об ответственности на командных турнирах фигуристов.

«На командных турнирах чувствуешь особую ответственность. При этом в командниках меньше волнения. Да, мы все прекрасно понимаем ответственность за команду, но в любом случае знаем, что фигурное катание – это индивидуальный вид спорта.

И все фигуристы настроены на то, чтобы в самый важный момент откататься здорово – а это, само собой, классический чемпионат мира. Командный проходит через две недели, уже после небольшого перерыва.

В то же время это никому не мешает откатать наилучшим образом, потому что в основном все на пике формы. А состояние, когда ты можешь выдохнуть и немного расслабиться, даже помогает кататься.

Чувство ответственности за команду есть на любых командных соревнованиях. И есть спортсмены, которые могут с этим легко справиться, а есть те, кому, наоборот, тяжелее. Когда понимаешь, что можешь подвести не только себя, но и еще 15 человек, это может давить. Тут главное правильно настроиться», – написала Туктамышева в блоге на Спортс’‘. 

«Когда можешь подвести 15 человек, это давит». Лиза Туктамышева о магии командников

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Туктамышева о командном ЧМ-2021: «Когда Щербакова выходила на произвольную, мы уже были победителями, и говорили ей: «Аня, катай спокойно, победа уже и так наша»
6сегодня, 07:22
Туктамышева о командных турнирах: «Атмосфера просто потрясающая. С одной стороны, очень расслабленная, но в то же время все участники сконцентрированы»
сегодня, 07:17
«Когда можешь подвести 15 человек, это давит». Лиза Туктамышева о магии командников
12сегодня, 06:55
Главные новости
Туктамышева о командном ЧМ-2021: «Когда Щербакова выходила на произвольную, мы уже были победителями, и говорили ей: «Аня, катай спокойно, победа уже и так наша»
6сегодня, 07:22
Туктамышева о командных турнирах: «Атмосфера просто потрясающая. С одной стороны, очень расслабленная, но в то же время все участники сконцентрированы»
сегодня, 07:17
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
123сегодня, 06:08
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Муравьева, Акатьева, Горбачева и Фролова выступят с короткими программами
44сегодня, 05:55
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Мухортова и Евгеньев выйдут на лед с короткими программами
19сегодня, 05:03
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Игнатов и Костылева, Дикиджи и Угожаев покажут параллельные прыжки, другие конкурсы мастерства на льду
9сегодня, 05:01
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Дикиджи, Гуменник, Семененко и Кондратюк покажут короткие программы
39сегодня, 04:01
Камила Валиева посетила Московскую неделю моды
20вчера, 20:59Видео
Тарасова о выборах в МОК: «Туда специфических людей понабирают, которые не лучше и не хуже предыдущих. Думаю о том, когда эти люди, не знающие спорт, допустят нас»
12вчера, 17:16
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Дикиджи, Гуменник, Горбачева вошли в команду к Щербаковой, Семененко, Акатьева, Костылева – к Трусовой, Бойкова и Козловский – к Загитовой
865вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
27 марта, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
927 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35