Туктамышева о командном ЧМ-2021: «Когда Щербакова выходила на произвольную, мы уже были победителями, и говорили ей: «Аня, катай спокойно, победа уже и так наша»

Елизавета Туктамышева поделилась воспоминаниями о победе на командном ЧМ-2021.

«Самым успешным командным турниром для меня вышел чемпионат мира-2021. Во время пандемии я была рада поехать хоть куда-то. И, несмотря на ограничения, я получила огромное удовольствие. Хотя нам не разрешалось выходить даже со своего этажа в отеле. Но у японских катков особая атмосфера, она всегда радует: организация, теплый японский лед, вкусности из skating lounge.

Да и мы могли видеться с другими ребятами на катке – все-таки на льду нас невозможно разделить, всегда катаемся рядом. Так что было очень хорошо и тепло.

Когда мы ехали туда, я прекрасно понимала, что если все пройдет как надо, то наша команда непобедима. У нас были лидеры в танцах, парах и женском катании. Да и в мужском тоже все было достойно – ездили Женя Семененко и Миша Коляда. Я осознавала, что у нас отличные шансы на победу. Не знала, что должно было произойти, чтобы мы эту победу упустили.

Помню, когда Аня Щербакова выходила на произвольную, мы уже были победителями, и говорили ей: «Аня, катай спокойно, победа уже и так наша».

Удивительно, что до этого мы каждый год упорно боролись, занимали вторые-третьи места, всегда чуть-чуть не хватало – что-то все время шло не так. А тут – бац, и мы с таким большим запасом. Собралась очень крутая команда», – написала Туктамышева в блоге на Спортс’‘.

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