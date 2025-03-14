Минерва Фабьен Хазе: «Благодаря работе с Савиным хорошо понимаю русский менталитет – много работать, не ныть и иногда выходить за пределы своих возможностей»

Минерва Фабьен Хазе рассказала, чему ее научила работа с русским тренером.

С 2023 года немецкая фигуристка выступает в паре с Никитой Володиным . Они тренируются у Дмитрия Савина.

– Ты сразу поняла, что вы друг другу подходите?

– Практически после первой тренировки. А на нашем первом совместном турнире мы получили лучшие баллы в моей карьере – и вот тогда я поняла, что реальность круче всех моих ожиданий. И в тот момент стало ясно, что все не зря.



– Но вы с Никитой из разных школ парного катания. Считается, что это имеет значение.

– Это так, но мне повезло: я работала с Димой Савиным до этого, поэтому у меня в какой-то степени русская базовая техника элементов. Думаю, поэтому нам было легче скататься с Никитой.

– Можешь объяснить, что это значит?

– В первую очередь, я про подкрут. Условно, есть две техники: канадская – где партнерша уходит в воздух как бы под наклоном, и русская – с более прямой осью.

По словам Савина, для высоких партнерш, как я, второй вариант подходит больше. Ну и Никиту тоже, естественно, учили именно этой технике – и мы с ним работаем в одном ритме. Так что с парными элементами нам повезло: не надо было долго друг под друга подстраиваться.

Еще благодаря работе с Дмитрием я хорошо понимаю русский менталитет: что нужно спокойно и много работать, не позволять себе ныть и иногда даже выходить за пределы своих возможностей.

– Про русских фигуристов часто говорят, что у них с этим бывает перебор.

– В какой-то степени, да. И этому уже пришлось учиться Никите – в первую очередь, не тренироваться каждый день на разрыв аорты. Поначалу ему было тяжело это понять: он рвался на каждой тренировке выкладываться на 150% – ему казалось, что мы в Германии недостаточно работаем.

Быть может, он в чем-то и прав, но важно ведь научиться слушать свое тело, и если оно говорит «стоп» – не пытаться себя загнать. Я объясняла ему, что мы хотим кататься долго и встали в пару не ради одного сезона.

При этом нам не 17 лет, поэтому надо внимательно относиться к своему организму. А он игнорировал боль и другие сигналы своего тела. Но ведь лучше сделать паузу – и избежать серьезной травмы, чем выпасть из работы надолго, потому что ты слишком старался.

Сейчас он изменил отношение и может даже пропустить день тренировки, понимая, что заболевает. Такого раньше не было.

– Он сильно изменился. Ты это замечаешь?

– Да, хотя со стороны, конечно, виднее. Мне кажется, он стал более расслабленным и уверенным в себе. Я чувствую от него еще больше поддержки и заботы, хотя казалось бы – куда уж больше.

Теперь иногда это он меня останавливает, когда я упираюсь и бьюсь с чем-то на катке. «Мини , иди домой, хватит», – раньше невозможно было представить, чтобы он такое сказал. Мы как-то еще больше срослись и почувствовали себя одной командой, – сказала Хазе в интервью Спортс’‘.

«Мы ругаемся так, будто 50 лет в браке». Она спасла карьеру нашего фигуриста – в Германии

«Не остался в Америке, потому что не хотел жить в дне сурка». Наш фигурный тренер готовит европейских чемпионов