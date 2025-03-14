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Хазе о распаде пары с Зеегертом: «Мы достигли потолка, а я хотела большего. Расстались не лучшим образом – мне кажется, он до сих пор злится»

Минерва Фабьен Хазе рассказала, как образовалась ее пара с Никитой Володиным.

Ранее немецкая фигуристка выступала с Ноланом Зеегертом – с 2014-го по 2022 год. В паре с экс-россиянином Володиным она стала чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира. 

– Как получилось, что вы встали в пару?

– После Олимпиады в Пекине стало понятно, что нашей паре с Ноланом Зегертом осталось недолго. Мы провально выступили на Играх (в произвольной программе Фабьен Хазе – Зегерт заняли последнее место – Спортс’‘).

Да, у нас был не очень удачный сезон – я восстанавливалась после серьезной травмы, Нолан в Пекине провел две недели на карантине. Но результат был и правда печальный.

Нолан был готов кататься еще один сезон, но не больше. А я не хотела заканчивать и сказала об этом Дмитрию Савину – он тогда помогал нам с тренировками.

И вот после чемпионата мира в Монпелье (к счастью, там мы выступили гораздо лучше) Дима сказал, что у него есть для меня кое-кто на примете. Мол, я ему уже позвонил, так что готовься, привезу его к тебе попробоваться. 

– А почему Зегерт был готов оставаться еще только на год? Обычно ведь либо заканчивают после Олимпиады, либо идут на новый цикл.

– Он считал, что отстранение россиян дает шанс на пьедестал. В его планах было попробовать завоевать медаль чемпионата Европы и потом уйти. Нолану было уже 30 лет, ему было бы физически тяжело откатать еще один олимпийский цикл.

Я понимаю его логику, но проблема в том, что я-то хотела большего. Наверное, я помешала его планам и в чем-то разбила ему сердце. Да, мы партнеры, но я должна была подумать и о себе. Я понимала, что с Ноланом мы достигли потолка и, наверное, наша история подошла к концу. 

При этом я знала, что в Германии для меня нет свободного партнера, поэтому придется искать иностранца. Значит, впереди процедура получения гражданства, ожидание релиза.

Поэтому я не могла ждать год: это поставило бы под угрозу мою олимпийскую мечту. И Дмитрий меня поддержал, он очень хорошо умеет считать и понимал, что вставать в новую пару надо без промедления. Так что, увы, с Ноланом мы расстались не лучшим образом. 

– Он поздравил тебя с победой в Таллине?

– Нет. Мне жаль, что так вышло, правда. Мне кажется, он до сих пор на меня злится. Грустно, но я ничего не могу с этим поделать – это спорт. Быть может, когда-нибудь он сможет меня простить.

Но я рада, что он неплохо общается с Никитой, мне это важно. Он же теперь тоже работает тренером, я вижу, что у него здорово получается, – сказала Хазе в интервью Спортс’‘. 

«Мы ругаемся так, будто 50 лет в браке». Она спасла карьеру нашего фигуриста – в Германии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Никита Володин
Нолан Зеегерт
logoсборная Германии
пары
Минерва Фабьен Хазе
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