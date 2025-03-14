Хазе о первой встрече с Володиным: «Никита вел себя как настоящий джентльмен. Раньше никто не носил за меня чемодан – в Германии так не принято»

Минерва Фабьен Хазе рассказала, чем ее удивил Володин при первой встрече.

Хазе и Никита Володин, перешедший в Германию из России, выступают в паре с 2023 года.

– Ты помнишь первую встречу с Никитой?

– Конечно. Я приехала забирать его в аэропорт, ужасно нервничала. На тот момент я уже пару месяцев толком не тренировалась, в общем, была не в суперформе.

А я много слышала про то, как резко русские мальчики отзываются про рост и вес партнерш. Так что я переживала, какой Никита окажется в общении – вдруг началось бы «ты можешь есть поменьше?» и все такое. Я не знала, чего от него ждать.

Я хотела продолжать кататься, но точно не была готова делать это в токсичной среде. Никите вообще досталась требовательная партнерша, ха-ха. Я хотела встать в пару с хорошим парнем, при этом чтобы он не был новичком в парном катании. Я не готова была начинать с нуля и ждать, пока бывший одиночник освоится. Не хотелось начинать с 20-х мест, скажу честно.

– Никита же сначала не говорил толком ни на английском, ни на немецком. Как вы общались?

– Жестами и улыбками. Меня поразило, что с первой же минуты он был на позитиве – Никита оказался жизнерадостным и очень добрым парнем. От него веяло уверенностью и безопасностью, он ни разу не дал мне почувствовать, что я слишком высокая или слишком тяжелая. Поверьте, девочкам это очень важно.

А еще он вел себя как настоящий джентльмен. Мне кажется, это вообще очень по-русски: открывать дверь и нести за тебя чемодан, например. Я была поначалу в шоке, потому что такое со мной было впервые.

– Никто не соревнованиях не носил за тебя чемодан?

– Нет. Это не камень в огород моего бывшего партнера, он хороший парень, просто в Германии так не принято. Тут женщина – сильная, она сама должна о себе позаботиться.

Поэтому на первых порах я вырывала у него чемодан: «Нет-нет, я и сама прекрасно справлюсь». Мне понадобилось время, чтобы расслабиться и дать ему возможность обо мне заботиться. Сейчас-то я уже на автомате оставляю ему свой багаж, ха-ха, – сказала немецкая фигуристка в интервью Спортс’‘.

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