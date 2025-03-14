Минерва Фабьен Хазе: «Иногда вижу комментарии, что «без русских золото не настоящее». Но титул есть титул, мы им гордимся»

Минерва Фабьен Хазе высказалась об отсутствии фигуристов из России на турнирах.

С 2023 года Хазе выступает в паре с Никитой Володиным , перешедшим в Германию из России. Они стали чемпионами Европы и завоевали бронзу чемпионата мира.

– Не могу не спросить: если бы россиян не отстранили, ты бы все равно осталась [в спорте]?

– Да. Мое решение никак не было с этим связано. Я хотела еще кататься и попробовать добиться большего.

Нас с Никитой часто спрашивают про отсутствие русских спортсменов на стартах. Мы честно отвечаем: мы готовы соревноваться со всеми и работаем над тем, чтобы стать достойными соперниками. С самого начала было понятно, что это отстранение не навсегда, поэтому нам нельзя расслабляться.

Конечно, нам – как новой паре – было в таких условиях легче пробиться в топ. Но мы и правда готовы к борьбе. К тому же, Никита ведь русский, и мне кажется, ему особенно важно конкурировать с российскими фигуристами.

– Ты следишь за российскими соревнованиями?

– Да. Мне сложно искать ссылки на прокаты, потому что все заблокировано, но Никита держит меня в курсе. Перед своими турнирами я стараюсь ничего не смотреть, но в остальное время отслеживаю, кто и как выступил.

Мне интересно, кто сейчас в российском топе – кстати, это ведь те же самые пары, с которыми соревновались еще мы с Ноланом. Вернее, мы соревновались – а выигрывали они, так что я знаю, насколько они сильны.

– Но сейчас вы наверняка будете выступать в одной разминке, а вы с Никитой претенденты на победу на любом турнире.

– Кто знает, сейчас это бессмысленно обсуждать. Но я уверена, что через год мы будем готовы с ними соперничать, мы этого не скрываем.

Я иногда вижу комментарии, что «без русских это не настоящее золото». Но мне кажется, мы все равно молодцы: много работаем и делаем все, что от нас зависит. Остальное – не наше решение, а титул – он и есть титул. И мы им гордимся, – сказала фигуристка в интервью Спортс’‘.

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