«Попала в трещину, ударилась головой и сломала руку. Ходила в гипсе». Медведева рассказала о травме, которую получила на Байкале

Евгения Медведева рассказала о травме, которую в свое время получила на Байкале.

«Я как человек, который на Байкале ломал руку – знаю, что такое байкальские трещины. Я ездила туда примерно в такое же время, как ездили ребята. И я попала в трещину – слава богу, не ногу [сломала], нога как-то из этой огромной трещины выскочила, и я упала на руку. Я ходила в гипсе.

Мы там снимали рекламную кампанию для бренда. Я каталась во время съемок, зашла во вращение, подул ветер, и во время вращения я не заметила, как меня снесло на пять метров, потому что лед в принципе гладкий. А там во-о-от такая вот трещина. Меня снесло, я во время вращения попала лезвием в эту трещину.

Хорошо, что у меня выскочила нога, мог бы быть перелом. Просто вылетела, ударилась головой, еще и на руку упала. И потом полтора месяца ходила в гипсе. Такое было после Байкала», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера