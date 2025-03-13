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Татьяна Тарасова: «Не могу сказать, что идея выступить на льду Байкала была неудачной. Травма Галлямова? Ему просто нужно быть повнимательнее»

Тарасова не считает неудачной идею турнира фигуристов на льду Байкала.

В турнире «Открытие Байкала» приняли участие Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин и другие фигуристы.

«Не могу сказать, что идея выступить на льду Байкала была неудачной. Там красиво, почему нельзя это показать? Травма Галлямова? Он же получил ее не на тренировке, просто нужно быть повнимательнее.

Я видела, как Дикиджи прыгнул четыре с половиной оборота. Так прыгает только чемпион мира, теперь Влад – второй такой человек на земле. Я не считаю, что это было сделано зря. Азарт – это хорошо, как же жить без него? Весь мир будет смотреть, я жду, когда это покажут», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера

Что самое глупое в истории с травмой Галлямова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
пары
logoВладислав Дикиджи
logoТатьяна Тарасова
турнир на Байкале
мужское катание
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