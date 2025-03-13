Евгений Устенко: «Стажировка у Шпильбанда дала нам хороший толчок. Получили свежий взгляд от опытного специалиста»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли шестое место в танцах на льду на чемпионате России в Омске.
– Как вы считаете, в чем удалось прибавить за этот сезон?
Миронова: Могу сказать, что мы стали намного стабильнее. Это можно увидеть по уровням, количество срывов за этот сезон было минимальным, это очень хорошо. По моим ощущениям – стала увереннее себя чувствовать на публике, катание изменилось. Это то, чего мне не хватало. Но еще очень много чего надо строить.
Устенко: Техника стала лучше и правильнее, за ней подтянулась и вторая оценка.
– Какую роль, на ваш взгляд, в этом прогрессе сыграли сборы в США с Игорем Шпильбандом?
Устенко: Очень значимую. Это в большей степени касается второй оценки. С нашим тренерским штабом активно работаем и над техникой, и над подачей, но глаз все равно замыливается.
Стажировка в США дала нам хороший толчок, мы получили свежий взгляд от опытного специалиста и его тренерского штаба, узнали, что нравится, а что не нравится, что хорошо, а что плохо.
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