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  • Тренер Мироновой и Устенко о финале Гран-при: «Расстроены, досадная случайность стоила потери места на пьедестале. Хотя в целом сезон прошел стабильно»
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Тренер Мироновой и Устенко о финале Гран-при: «Расстроены, досадная случайность стоила потери места на пьедестале. Хотя в целом сезон прошел стабильно»

Тренер Елена Соколова оценила, как прошел сезон у дуэта Миронова – Устенко.

В финале Гран-при России в Красноярске Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали четвертыми.

– Как оцените итоги финала Гран-при для Кати с Женей?

– Конечно, досадная случайность во вращении смазала ощущение удовлетворения от проката произвольного танца. Но если рассматривать в целом старт, то ритм‑танец ребята откатали хорошо, справились с поставленной задачей на все 100%. По сути произвольный танец до последнего элемента шел хорошо – и с точки зрения подачи, настроения, куража, и по технической части.

– Можете сказать, почему случилась такая обидная ошибка?

– Вероятно, эмоциональность зашкалила и Женя отпустил контроль немного раньше, чем закончилась программа. Другого я не могу предположить. Прокат был и правда очень хорошим до этого момента.

– Сильно ли расстроены ребята?

– Конечно, мы расстроены, ведь досадная случайность стоила дорого: потери высокого места на пьедестале и полной удовлетворенности проведенным сезоном. Хотя, в целом, сезон прошел стабильно. Ребята определенно выросли в мастерстве и подаче. Оформились в красивую, стильную, сильную пару, навязывающую серьезную конкуренцию соперникам.

Это к лучшему, пережить опыт такой ошибки сейчас. Мы проработаем это в рабочем плане и с психологом. С нами уже три года работает потрясающий спортивный психолог Татьяна Свидлова. И с опытом этой ошибки к важным международным стартам они будут более опытными и сконцентрированными до самого последнего аккорда музыки. <...> 

– Подавали ли вы заявку на участие в турнире шоу-программ?

– Заявку мы подали. Очень ждем его. Это будет совсем новый опыт для ребят. Хочется и его получить, – сказала Соколова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
танцы на льду
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Елена Соколова (танцы на льду)
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