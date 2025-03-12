Мария Мазур: «В межсезонье буду работать над программами и стабильностью элементов. В следующем сезоне планирую выступать по мастерам»
– Как оцените этот сезон?
– В целом сезон прошел достаточно неплохо. На первом первенстве Москвы не все получилось, из‑за этого не смогла отобраться на этапы Гран‑при России и на первенство страны, это не очень хорошо. Но в целом дальше по прокатам оцениваю хорошо, на соревнованиях получались и четверной сальхов, и четверной тулуп.
– Чему научились в этом сезоне?
– В этом сезоне у меня первый раз получился четверной сальхов на соревнованиях.
– Планируете учить еще какие‑то элементы ультра‑си?
– Планирую учить тройной аксель, но в первую очередь хочу, чтобы в программе стабильно получались два четверных.
– В этом сезоне программу «Евгений Онегин» еще катают Дмитрий Алиев и Петр Гуменник, как вам?
– Я видела, мне очень понравились обе программы, очень интересные и красивые. Программа Петра Гуменника мне понравилась больше, особенно в финале Гран‑при России. И сложный технический контент, и артистизм.
– Чем займетесь в межсезонье?
– В межсезонье буду работать над программами и стабильностью элементов. Если не поднимут возрастной ценз, то в следующем сезоне планирую выступать по мастерам, – сказала Мария Мазур.
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