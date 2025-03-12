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Мария Мазур: «В межсезонье буду работать над программами и стабильностью элементов. В следующем сезоне планирую выступать по мастерам»

Фигуристка Мазур рассказала, что планирует выступать по взрослым с нового сезона.

– Как оцените этот сезон?

– В целом сезон прошел достаточно неплохо. На первом первенстве Москвы не все получилось, из‑за этого не смогла отобраться на этапы Гран‑при России и на первенство страны, это не очень хорошо. Но в целом дальше по прокатам оцениваю хорошо, на соревнованиях получались и четверной сальхов, и четверной тулуп.

– Чему научились в этом сезоне?

– В этом сезоне у меня первый раз получился четверной сальхов на соревнованиях.

– Планируете учить еще какие‑то элементы ультра‑си?

– Планирую учить тройной аксель, но в первую очередь хочу, чтобы в программе стабильно получались два четверных.

– В этом сезоне программу «Евгений Онегин» еще катают Дмитрий Алиев и Петр Гуменник, как вам?

– Я видела, мне очень понравились обе программы, очень интересные и красивые. Программа Петра Гуменника мне понравилась больше, особенно в финале Гран‑при России. И сложный технический контент, и артистизм.

– Чем займетесь в межсезонье?

– В межсезонье буду работать над программами и стабильностью элементов. Если не поднимут возрастной ценз, то в следующем сезоне планирую выступать по мастерам, – сказала Мария Мазур.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Мария Мазур
logoДмитрий Алиев
logoсборная России
мужское катание
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женское катание
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