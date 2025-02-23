Татьяна Тарасова: «Для меня, конечно, было сразу очевидно, что Загитова не вернется»
Тарасова отреагировала на заявление Загитовой о завершении карьеры.
В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана в эфире Первого канала сообщила, что берет паузу в спорте. На соревнования она так и не вернулась, а в феврале 2025-го в интервью «Советскому спорту» заявила, что закончила карьеру в 2019-м.
«Для меня, конечно, было сразу очевидно, что она не вернется.
«Почему многие спортсмены объявляют о завершении карьеры спустя несколько лет? Фигуристы берут время на раздумье, будут ли они кататься дальше или нет.
Могут ли они вкалывать как раньше или будут выступать в разных шоу и обеспечивать себя и свою семью», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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