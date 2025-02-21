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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы с Алиной ведем работу по поиску спонсоров. Если получим финансирование, сможем завершить строительство за сезон»

Министр спорта Татарстана заявил, что идет поиск спонсоров для школы Загитовой.

О будущем строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой стало известно летом 2023 года. На данный момент проект находится на стадии проектных работ и поиска инвесторов.

«Мы с Алиной ведем активную работу по поиску спонсоров. Есть идея сделать проект партнерским, чтобы привлечь инвесторов. Но сейчас, надо признать, это сложная задача.

Крупные инфраструктурные проекты без серьезной поддержки реализовать трудно. Строить такие объекты, как катки, особенно сложно, поскольку они всегда были дорогими, даже базовые.

А у нас проект уникальный: он предполагает нестандартный фасад, этажность, дополнительные залы. Все это повышает стоимость по сравнению с базовыми решениями.
 
Если мы все согласуем и получим необходимое финансирование, то сможем завершить строительство за один сезон. По сути, за год. Так что, если все сложится, каток может открыться уже к концу 2025 года», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: &laquo;Р-Спорт&raquo;
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