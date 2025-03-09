Туктамышева о Мишине: «Хочу когда-нибудь быть такой же умиротворенной, даже когда что-то идет совсем не по плану. Не только в тренерстве, но и по жизни»

Елизавета Туктамышева назвала особенности своего тренера Алексея Мишина.

8 марта заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполнилось 84 года.

«Что особенного в Алексее Николаевиче? То, как четко он всегда подмечал корень проблем в технике, и, конечно, его мудрость и спокойствие в критических моментах.

Это годы практики, тоже хочу когда-нибудь быть такой же умиротворенной, даже когда что-то идет совсем не по плану. Это не только в тренерстве, но и по жизни. Он всегда реагирует очень грамотно», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева .