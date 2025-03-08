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Алексей Мишин: «Туктамышева справляется с тренерством, Плющенко тоже. В них есть желание сделать из спортсмена чемпиона»

Алексей Мишин отметил успехи своих учеников в тренерской деятельности.

– Ваш ученик Евгений Плющенко сейчас тренер. Недавно и Елизавета Туктамышева выбрала эту стезю.

– Не всем дано быть тренером, им нужно родиться: первое, нужно чтобы у тренера были знания, а второе – чтобы у будущего тренера было желание влезть внутрь спортсмена. Не просто смотреть из-за борта, как он развивается, совершенствуется, а надо прессинговать, тогда можно получить толк.

Я воспитал целую плеяду хороших специалистов. В Петербурге почти все либо воспитаны мной, либо когда-либо работали.

Елизавета Туктамышева часто привлекает внимание прессы, ее тренерство в том числе. Она справляется. Евгений Плющенко тоже справляется. В них есть это желание сделать из спортсмена чемпиона, – сказал заслуженный тренер России Мишин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Комсомольская правда»
logoЕлизавета Туктамышева
logoАлексей Мишин
женское катание
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