Алексей Мишин: «Туктамышева справляется с тренерством, Плющенко тоже. В них есть желание сделать из спортсмена чемпиона»
Алексей Мишин отметил успехи своих учеников в тренерской деятельности.
– Ваш ученик Евгений Плющенко сейчас тренер. Недавно и Елизавета Туктамышева выбрала эту стезю.
– Не всем дано быть тренером, им нужно родиться: первое, нужно чтобы у тренера были знания, а второе – чтобы у будущего тренера было желание влезть внутрь спортсмена. Не просто смотреть из-за борта, как он развивается, совершенствуется, а надо прессинговать, тогда можно получить толк.
Я воспитал целую плеяду хороших специалистов. В Петербурге почти все либо воспитаны мной, либо когда-либо работали.
Елизавета Туктамышева часто привлекает внимание прессы, ее тренерство в том числе. Она справляется. Евгений Плющенко тоже справляется. В них есть это желание сделать из спортсмена чемпиона, – сказал заслуженный тренер России Мишин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Комсомольская правда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости