Глеб Лутфуллин: «С Туктамышевой на тренировках весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб»
– Туктамышева была с тобой и Алексеем Николаевичем [Мишиным] на Мемориале Панина. Она участвует в тренировках?
– Она принимает участие в тренировках. Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, к советам Алексея Николаевича. Их советы бывают схожи, интересное получается трио, интересно работать с Елизаветой.
Результат нашей с ней работы, я думаю, видно было на Мемориале Панина, очень хороший результат, ха-ха. Если серьезно, то, конечно, результат есть, мы с ней работали и в Кисловодске на сборах, и в Питере.
Колоссальная работа была проведена над программами, прыжками, поэтому виден результат. Конечно, приятно, когда она присутствует на льду.
– Когда Елизавета на тренировках, какая атмосфера царит?
– С Лизой очень весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, приятная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб.
– В недавнем интервью Елизавета сказала, что с финансовой точки зрения шоу выгоднее, чем тренерство. А на твой взгляд?
– Тренерство в плане финансов – это на долгую перспективу, а шоу – моментальный заработок, а в остальном – это все разные вещи. В дальнейшем я хочу развиваться в тренерстве, я сейчас получаю тренерское образование.
Мне это нравится, но и в шоу буду рад выступить, и самому тренироваться еще хочется. У меня сейчас все эти три сферы взаимосвязаны, потому что я еще действующий спортсмен, когда закончу со спортом, будет видно, – сказал Лутфуллин.
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