Денис Самохин: «Тютюнина и Фролов, скорее всего, решат кататься в паре. Мы попробовали и базу, и по элементам что-то, и по хореографии – смотрится очень неплохо»

Денис Самохин рассказал о совместных пробах Софьи Тютюниной и Артема Фролова.

– Была информация, что Фролов пробуется с Софьей Тютюниной.

– Да, они пробуются. И, скорее всего, они решат кататься в паре. Мы попробовали и базу, и по элементам что-то, и по хореографии – смотрится очень неплохо. Соня вообще девочка сильная, хорошо схватывает. В чем-то даже Теме приходится за ней подтягиваться. Она повыше Ани, и первое время это было не очень привычно, но в целом визуально все хорошо. Это может быть интересно.

Буквально на днях они уже будут принимать решение. Я им уже сказал, что им необходимо решить серьезно. Все-таки уже не юниорский уровень, и вряд ли захочется пару раз прокататься на этапах Кубка России и на этом все. Поэтому нужно понять, удобно ли вам, сходятся ли у вас цели.

В плане работоспособности в Теме я в принципе никогда не сомневаюсь – мы его всем в пример ставим. Он настоящий фанат фигурного катания, на разминку может прийти часа за полтора до начала, чтобы что-то поделать для себя.

Соня уже была у нас, когда ей было лет 10, затем тренировалась у Екатерины Рублевой, у Александра Жулина. Сейчас же могу сказать, что она стала очень осознанной, прекрасно обученной. Она четко понимает, что от нее хотят, и это очень радует.

Если она готова проделать огромную работу, чтобы все получилось, то эта история может выстрелить, – сказал Самохин.