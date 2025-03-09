Денис Самохин: «Нарижный реабилитацию уже закончил, сейчас работает в зале. Планируем вернуться на лед в первую неделю апреля»
Об этом рассказал тренер Ирины Хаврониной и Девида Нарижного Денис Самохин.
– Мы заранее пробили, что будем делать операцию сразу после окончания Финала Гран-при. С клиникой договорились. Но затем Девид сказал, что все, никак. Отъехать финал-то он, может, и мог, но вряд ли лучше, чем в произвольном танце на чемпионате России. При этом срок восстановления бы сдвинулся, межсезонье из-за этого бы сильно пострадало.
Мы посоветовались с Александром Ильичом (Коганом), и он сказал – делайте операцию. Нет железобетонной необходимости катать финал через боль.
У него был задет мениск и определенная часть хряща. Безумной проблемы нет, но поврежденный край мениска мог разрушить хрящ – а вот это уже было бы серьезно. Ему на операции убрали травмированный кусок мениска и почистили хрящ. Собственно, реабилитацию он уже закончил, сейчас работает в зале.
– Когда можно будет вернуться на лед?
– Планируем в первую неделю апреля. Операция прошла хорошо, все по плану, так что врачи говорят, что это реально. Единственное – просят не психовать и не форсировать.
– Как потенциальные лидеры они готовы к давлению?
– Ире может быть сложнее в силу возраста. Плюс у нее было меньше международного опыта. А Девид – он непробиваемый. Спокоен абсолютно. Четко знает, что сможет, а чего не сможет сделать. Боязнь у него отсутствует полностью. Ира перед выходом на лед может попереживать, но как выходит – сразу собирается. Она тоже плюс-старт, – сказал Самохин.
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