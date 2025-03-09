Денис Самохин: «К Зуевой привезем макеты программ, а она своим тонким взглядом их доработает. Думаю, будет очень классно. Сама Марина этой работой загорелась»

Самохин поделился ожиданиями от работы Хаврониной и Нарижного с Зуевой.

Группа Дениса Самохина месяц проведет на сборах у Марины Зуевой в США.

– Что вы ждете от поездки Иры с Девидом к Марине Зуевой в США?

– Я считаю, что Марину можно сравнить с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Она готовила нам с супругой шоу «Спящая красавица». Прямо постановщиком не была, но за полчаса работы с нами сделала три 4-минутных номера. Причем они были хорошими! Как это происходит – сказать трудно. Скорее всего, дело в ее энергетике, в импульсе, который она посылает в тебя.

Марина такая же. Взять Вику Синицину и Никиту Кацалапова – то, что она вложила в них в первые годы работы, они сохранили на всю карьеру. Да, у них многое не получалось – первое время они постоянно ошибались, падали на ровном месте. Но то, как они стали выглядеть — это прямо круто.



Конечно, пустыми к ней не поедем. Не думаю, что она будет возиться с нами в поисках связок и переходов. Ей это вряд ли нужно. Мы привезем макеты программ, а она своим тонким взглядом их доработает. Думаю, будет очень классно. Сама Марина этой работой загорелась. Она в принципе очень любит работать с русскими.

– Давно с нашими парами не работала.

– Со времен Синициной и Кацалапова. Потом были парники – Тарасова и Морозов. И им она тоже, мне кажется, дала многое. Они от нее совсем другими вернулись – с другой головой, с другим подходом именно к катанию. И мы едем к ней именно за этим – за ее видением, вкусом.

Еще везу с собой Матвея (Самохина) с Лизой (Малеиной). На юниорском чемпионате мира они вполне могли бы побороться за победу с итальянцами (Ноэми Марией Тали и Ноа Лафорнара). Кроме них я там практически ничего особенного по реберности, по перемещению по льду, по понятию катания не увидел, – сказал Самохин.