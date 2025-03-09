Самохин о Коломенской и Фролове: «С программами мы промахнулись. Это совместный промах, он сто процентов повлиял на этот сезон»

Денис Самохин высказался о распаде танцевального дуэта Коломенской и Фролова.

– Что случилось у Коломенской и Фролова? Как-то резко они закончили.

– Аня, я так понимаю, давно уже приняла это решение. Тема говорил, что с момента поступления в МГУ на журфак она была очень сильно заточена на учебу. Ей было очень тяжело, это колоссальная нагрузка. Иногда – настолько, что не было даже времени пойти дополнительно в зал позаниматься.

Тема рассказывал, что Аня постоянно рассказывала ему об учебе. Ей очень нравилось это, и в конечном итоге она поняла, что не справится с совмещением. Мы разговаривали с ней об этом. Конечно, она не очень была довольна, что результаты были не очень высокими. Я объяснял ей, что это первый сезон во взрослых, все только начинается. Тем более, что мы в этот раз промахнулись с программами. Но для нее этот фактор был не основным.

Аня рассказывала, какой у нее загруз в университете. Мне трудно было это осознать, потому что у меня первый курс в РГУФК был совсем другим. Но когда она подробно все разъяснила, я ее полностью понял и поддержал. Она хочет получить профессию, ей это важно. И, конечно, решение в ней зрело долго. Мы с ней общались на следующий день после финала Гран-при, а с Темой она это обсудила еще в аэропорту.

Мы расстались в хороших отношениях, договорились, что она будет заглядывать к нам, когда будет время. С Темой они постоянно на связи, сохраняют дружбу. Никаких обид в этой ситуации нет и быть не может. Она выбрала для себя определенный путь, и я ей желаю только большой удачи.

– Судили их в этом сезоне довольно жестко.

– Это правда. Но здесь надо честно признаться, что с программами мы промахнулись. Аня с Темой сами хотели попробовать определенный стиль, и мы, как команда, возможно, не до конца настояли на другом варианте. Решили, что сделаем так. И сами по себе программы-то были хорошими – просто не для них. Поэтому в итоге перед чемпионатом России решили вернуть произвольный танец с прошлого сезона.

Причем я понимал, что возврат не приведет к взлету результатов. Но в какой-то момент и сами ребята сказали, что новые программы не чувствуют. И я это тоже видел. Так что, да, это совместный промах, и мы с себя ответственности за него не складываем. Он сто процентов повлиял на этот сезон. Потому что по технике никаких вопросов не было, но она сама по себе не так важна, когда не хватает общего впечатления, – сказал Самохин.