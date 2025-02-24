Коломенская о распаде дуэта с Фроловым: «Мы расстались в хороших отношениях. Решила завершить примерно неделю назад»
Фигуристка Анна Коломенская подтвердила, что завершила карьеру.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Коломенская, выступавшая в танцах на льду с Артемом Фроловым, решила уйти из спорта.
«Я закончила, это правда. Мы расстались в хороших отношениях. Со здоровьем что-то? Нет. Решила завершить примерно неделю назад», – приводит слова фигуристки телеграм-канал «Обсудим?».
Коломенская и Фролов – серебряные призеры первенства России среди юниоров 2024 года. В этом сезоне они заняли 13‑е место на чемпионате России и стали восьмыми в финале Гран‑при.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Обсудим?»
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