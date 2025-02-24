Самохин о Коломенской и Фролове: «Аня решила полностью посвятить себя учебе в МГУ. Артем хочет кататься, будем пробовать разные варианты»

Тренер Денис Самохин сообщил, что фигуристка Коломенская сосредоточится на учебе.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Анна Коломенская, выступавшая в танцах на льду, завершила карьеру. По информации телеканала, ее партнер Артем Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной.

«Обсудили все окончательно. Аня приняла решение завершить карьеру. Жаль, конечно, но это ее решение. Желаем ей добиться поставленных целей, она решила полностью посвятить себя учебе в МГУ, нагрузка там большая.

А что касается Артема, то он хочет кататься, будем пробовать разные варианты», – сказал Самохин.