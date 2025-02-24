Самохин о Коломенской и Фролове: «Аня решила полностью посвятить себя учебе в МГУ. Артем хочет кататься, будем пробовать разные варианты»
Тренер Денис Самохин сообщил, что фигуристка Коломенская сосредоточится на учебе.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Анна Коломенская, выступавшая в танцах на льду, завершила карьеру. По информации телеканала, ее партнер Артем Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной.
«Обсудили все окончательно. Аня приняла решение завершить карьеру. Жаль, конечно, но это ее решение. Желаем ей добиться поставленных целей, она решила полностью посвятить себя учебе в МГУ, нагрузка там большая.
А что касается Артема, то он хочет кататься, будем пробовать разные варианты», – сказал Самохин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости