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Самохин о Коломенской и Фролове: «Аня решила полностью посвятить себя учебе в МГУ. Артем хочет кататься, будем пробовать разные варианты»

Тренер Денис Самохин сообщил, что фигуристка Коломенская сосредоточится на учебе.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Анна Коломенская, выступавшая в танцах на льду, завершила карьеру. По информации телеканала, ее партнер Артем Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной.

«Обсудили все окончательно. Аня приняла решение завершить карьеру. Жаль, конечно, но это ее решение. Желаем ей добиться поставленных целей, она решила полностью посвятить себя учебе в МГУ, нагрузка там большая.

А что касается Артема, то он хочет кататься, будем пробовать разные варианты», – сказал Самохин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Денис Самохин
Анна Коломенская
танцы на льду
Артем Фролов
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