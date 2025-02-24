Коломенская и Фролов еще не приняли решение о распаде дуэта (ТАСС)
Фигуристы Коломенская и Фролов еще не приняли решение о распаде дуэта.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду, завершила карьеру. По информации телеканала, ее партнер Артем Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Коломенская и Фролов раздумывают над вариантами продолжения карьеры, однако решение о распаде дуэта не принимали.
«Фигуристы думают о том, что делать дальше, решение о продолжении карьеры под вопросом. Решение о распаде не принималось», – сказал собеседник агентства.
Коломенская и Фролов – серебряные призеры первенства России среди юниоров 2024 года. В этом сезоне они заняли 13‑е место на чемпионате России и стали восьмыми в финале Гран‑при.
Дуэт тренируется в группе Дениса Самохина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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